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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde 3 binden fazla kişinin etkilendiği şebeke suyu kaynaklı zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Gostivar Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde görevli 3 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre gözaltına alınanlar arasında Su ve Kanalizasyon İdaresi müdürü, teknik müdürü ile su işleri sektörü sorumlusu bulunuyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Öte yandan Halk Sağlığı Enstitüsü, bölgeden alınan su numunelerinin laboratuvar analizlerinin sürdüğünü ve sonuçların soruşturmayı yürüten savcılığa iletileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 17 Temmuz'dan bu yana devam eden şebeke suyu kullanım yasağı sürerken, olay nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 3 bin 100'e ulaştı.

Yaşanan olayın ardından Gostivar'da yerel salgın durumu ilan edilirken, hükümet bölge halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 50 bin litre içme suyu dağıtmaya devam ediyor.