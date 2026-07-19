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Kaynak: AA

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 949 milyon dolara ulaştı.

EGE BÖLGESİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, birliğin Türkiye genelindeki lider konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Demir, Türkiye genelinde sektörün 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Birliğimiz yüzde 16 artışla 949 milyon dolar ihracata ulaştı. Böylece ülkemiz sektör ihracatının yarısı yine Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

2026 VE 2030 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Sektörün büyüme hedeflerine de değinen Demir, Türkiye genelinde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2026 yılı sonunda 4,3 milyar dolar, 2030 yılında ise 5 milyar dolar seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.

Ege Birliği olarak yıl sonu hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu belirten Demir, ihracattaki artış trendinin yılın ikinci yarısında da sürdürülmesinin planlandığını ifade etti.

SU ÜRÜNLERİNDE KÜRESEL HEDEF BÜYÜYOR

Türkiye’nin su ürünleri ihracatında 2027 hedefinin 2,7 milyar dolar, 2030 hedefinin ise 3,5 milyar dolar olduğunu kaydeden Demir, bu hedeflere ulaşmak için uluslararası tanıtım faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Sektördeki bu güçlü performans, Türkiye’nin gıda ve tarım ihracatındaki konumunu daha da güçlendiren önemli göstergeler arasında yer alıyor.