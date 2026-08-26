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Kaynak: AA / DHA / İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Acıpayam’ın Karaismailler Mahallesi’nde dönemsel olarak yaşanan su yetersizliği ve kesintilerin önüne geçilmesi amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi.

Yaklaşık 32,7 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında, doğal içme suyu kaynağından mahalledeki dağıtım deposuna kadar uzanan 11 bin 844 metrelik yeni içme suyu iletim hattı inşa ediliyor.

KARAİSMAİLLER’İN SU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaismailler Mahallesi’nin içme suyu iletim altyapısının güçlendirilmesi ve suyun kaynaktan depoya daha güvenli şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

DESKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mevcut sistemin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir iletim hattı oluşturuluyor.

Yaklaşık 11,8 kilometre uzunluğundaki yeni hat, suyun daha verimli ve güvenli şekilde taşınmasına katkı sağlayacak.

YENİ NESİL BORULAR KULLANILACAK

Proje kapsamında basınca ve dış etkenlere dayanıklı yeni nesil borular kullanılacak. Böylece içme suyunun iletim kapasitesinin artırılması ve mevcut su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi hedefleniyor.

Özellikle iklim değişikliği ve bölgesel kuraklığın su kaynakları üzerindeki etkilerinin arttığı dönemde gerçekleştirilen yatırımın, mahallede yaşanan dönemsel su sıkıntılarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

“SUYUN HER DAMLASI KORUNACAK”

DESKİ’nin çalışmasıyla doğal içme suyu kaynağından alınan suyun mahalledeki dağıtım deposuna daha sağlıklı ve verimli şekilde ulaştırılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından Karaismailler Mahallesi’nde içme suyu altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesi ve vatandaşlara daha sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor.