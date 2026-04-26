Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Su papatyaları ve mandalarıyla ziyaretçileri hayran bıraktı

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeniden canlandı.

Haberi Paylaş
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan delta, açan çiçekler, artan kuş popülasyonu ve doğal yaşamın hareketlenmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

1 12
Baharın etkisiyle deltada gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle papatyaların beyaza bürüdüğü alanlar, sulak bölgelerde süzülen kuş sürüleri, tavşan ve çeşit çeşit canlıyla bölge adeta açık hava sahnesine dönüştü. Her mevsim farklı güzellikler sunan delta, ilkbaharda ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

2 12
Baharın gelişiyle birlikte deltada özellikle su papatyalarının oluşturduğu manzara ziyaretçileri büyülerken, otlayan mandalar ve bölgeye dönen leylekler doğaya ayrı bir renk katıyor. Aileleriyle birlikte bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, deltadaki hareketliliğin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Çorum'dan bölgeyi ziyarete gelen Melih Özdemir, "Gayet güzel bir ortam. İlk defa geliyorum ve çok beğendim. Herkese de burayı tavsiye ederim. Kuşlar, hayvanlar gördük. Atmosfer baya güzel. Herkesin deneyimlemesini isterim" dedi.

3 12
Ziyaretçilerden Ümit Yalçın ise "Delta çok güzel. Ailemizle birlikte geziyoruz. Herkesin gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

4 12
Bölge sakinlerinden Nezaket Sözen de deltaya olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "İnsanlar Subasar Ormanları'nı merak ediyorlar. Leylekler, kuşlar, papatyalar, mandalar, koyunlar, inekler var. İnsanlar gelsinler, görsünler. Onlar için de bir değişiklik olur. Benim 42 tane koyunum, 20'ye yakın ineğim var. Her gün otlatmaya götürüp getiriyorum" şeklinde konuştu.

5 12
Tabiat harikası delta ziyaretçilerini bekliyor.

6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro