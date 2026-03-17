Ankara’da içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen “Ankara İli İçmesuyu Temin Projesi (Kesikköprü) Revize Projesi” kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Su krizi alarmı: Ankara’da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Ankara’da içme suyu projesi kapsamında bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kamulaştırma, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Proje kapsamında Etimesgut, Gölbaşı ve Bala ilçelerindeki belirli mahalleler projeye dahil edilecek.
Böylece Ankara’nın su temini artırılarak kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kamulaştırma kapsamındaki mahalleler:
- Etimesgut: Eryaman, Elvanköy, Yapracık, Yukarıyurtçu, Şehitali
- Gölbaşı: Tulumtaş, Yağlıpınar, Ahiboz, Karaali
- Bala: Çiğdemli, Kesikköprü, Bahçekaradalar
Kaynak: ANKA