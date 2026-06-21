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Kaynak: AA

2028 Olimpiyat Oyunları hedefi doğrultusunda çalışmalarını Antalya'da, açık su yüzmenin önemli isimlerinden Sharon van Rouwendaal eşliğinde sürdüren milli sporcu, Portekiz'in Setubal kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 2026 sezonundaki son etabında mücadele etti.

Açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 seçkin sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik yarışta performansıyla öne çıkan Su İnal, dünya gençler klasmanında zirveye yerleşmeyi başardı.

Mısır, İspanya, İtalya ve Portekiz'de düzenlenen Dünya Su Sporları Kupası serisinde yarışan en genç sporcu unvanını taşıyan milli yüzücü, genel sıralamada 23. basamakta yer alarak önemli bir başarı elde etti.