Yaz; muhteşem bir mevsim!

Çalışanların izin hakkını kullanma mevsimi.

Okulların tatil…

Ekinlerin, meyve ve sebzelerin olgunlaşma, ürünlerini verme mevsimidir yaz.

*

Yani efendim, “Yaz” insanoğlu için aranıp da bulunmayacak bir mevsim.

Bereketli…

Verimli…

Ve muhteşem!

*

Ha, sıcak oluşundan insanı rehavete sürükler…

Beynini sulandırır…

Sinirlerini laçka eder…

Mantıklı düşünmesini engeller…

Hele de bugünlerdeki gibi sıcağı ile sıkıntı vericidir de!

Ama yine de yaz, yazdır işte!

*

Biliyorum, gülü seven dikenine katlanıyorsa, yazı seven de sıcağına katlanacak.

Hem şimdi yaz mevsiminin tam ortasındayız.

Bugün 2 Temmuz 2026 ve görülmemiş sıcakların içindeyiz?

Hani varsın olsun yine de hep aranan…

Hep beklenen…

Ve hep özlenendir yaz, hiç bilmez olur muyum?

Çünkü şöyle bir kurulmaktır dinlencenin üstüne!

*

Hoş son yıllarda hayat pahalılığı o zevki de aldı bizden ya yine de herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor işte!

*

Yine de yaz, diğer üç mevsime göre güneşin insanla ilişkisinin en sıcak olma halidir!

Bu da pek hayra alamet değildir.

O nedenle -hele de öğlen, ikindi arasında- güneşten korunmak gerek. Pek de yüz-göz olmamak gerek nemelâzım!

*

Niye?

Çünkü güneş, insanların beynini sulandırmak, neler yapacağını göstermek için her daim tepesindedir o saatlerde.

Çünkü yazın, güneş’in kendisiyle yaşadığı en ateşli, en çılgın dönemidir aynı zamanda…

Öyle olunca da insan çıldırsa da…

Kahrolsa da…

Hastalansa da…

Etleri kızarıp, lime lime de olsa, güneşin hiç mi hiç umurunda değildir.

*

Yani o saatlerde insanların tepesinde dikilip durur da sen onun altında durma!

Aman ha dikkat!

Hele de bu aralar güneşle pek de yüz-göz olmamak lâzım nemelâzım!

*

Güneş bildiğini yaparken, insan da kendisini güneşten koruyacak.

Ağaçlık, gölgelik, serin yerlere gidecek.

Ama suni havalandırmalarda (yani klimalı ortamlarda) fazla durulmayacak.

Benden söylemesi.

Klimaların hasta etmesi, güneşin hasta etmesinden daha kötüdür, demedi demeyin!

Bilesiniz istedim.

*

Sonra ne yapacaklar?

Denize girecekler…

Nehre…

Çaya…

Dereye…

Veya baraj kanallarına.

Ama şunu da söylemem lâzım ki yazın en korktuğum şeydir buralar.

Çünkü gazetelerin üçüncü sayfalarındaki haberlerin içinde yaz boyunca mutlaka boğulma haberleri yer alır.

Nedeni malum!

Denize ya da baraj kanallarına meydan okumak…

Kendine gereksiz güvenip denizde açılmak.

Anlayacağınız, sonuçta bildiğiniz o acı sonucu yaşamayın istiyorum.

*

Yazın bir de trafikten korkarım ben.

Hani başa geçen güneş var ya!

İnsanın başını döndüren...

Kan-ter içinde bırakan…

Adrenalin yükselten…

Sinirlerini boşaltıp, şiddete hazır hale getiren!..

*

Aman dikkat!

Yazın; insanı rahatlatan, dinlendiren muhteşemliğinin yanında böyle de korkutan yanları vardır.

Aman ha!