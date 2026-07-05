Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde iğneden ipliğe gelen zam dalgasından, hayati önem taşıyan en temel tüketim maddesi olan içme suyu da payını aldı. Hem ambalajlı hazır sular hem de belediyelerin sağladığı şebeke suyu fiyatları, Temmuz 2026 itibarıyla peş peşe gelen güncellemelerle rekor seviyelere çıktı. Vatandaş artık musluğu açarken de marketten su alırken de iki kez düşünmek zorunda kalıyor.

AMBALAJLI SUDA "DEPOZİTO" DEPREMİ

Hazır su sektöründeki fiyat yükselişinin arkasında bu ay itibarıyla zorunlu hale gelen Depozito İade Sistemi (DİS) yer alıyor. Çevre kirliliğini önlemek için hayata geçirilen sistem kapsamında, marketlerde satılan her bir pet ve cam şişe su için kasa aşamasında fazladan 1 TL depozito bedeli alınmaya başlandı.

Fakat zamlar sadece bu 1 TL ile sınırlı kalmadı. Firmaların yeni sisteme uyum sağlama sürecinde katlandığı lojistik, depolama ve operasyonel maliyetler de doğrudan etiketlere yansıtıldı. Sonuç olarak hazır su fiyatlarında markasına göre %30 ila %40 arasında net bir fiyat artışı yaşandı. Boş şişeler iade noktalarına götürüldüğünde 1 TL geri alınabilse de, su satın alırken ödenen peşin bedel dar gelirli vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı.

MUSLUK SUYU DA DURMUYOR: HER AY OTOMATİK ZAM

Paketli suların pahalanması üzerine gözünü musluk suyuna çeviren vatandaşlar, burada da enflasyon bariyeriyle karşılaştı. İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde şebeke suyuna uygulanan "otomatik zam" sistemi cepleri yakmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tarifelerini her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre otomatik olarak güncelliyor. Bu durum, enflasyon oranında her ay su faturalarının sessiz sedasız artması anlamına geliyor. Konya ve Ordu gibi diğer büyükşehir belediyeleri de Temmuz ayı meclis toplantılarının ardından su tarifelerinde yüksek oranlı fiyat artışlarına gittiklerini resmen duyurdu.

VATANDAŞLAR ARITMA CİHAZLARINA YÖNELİYOR

Yaşanan bu çifte zam dalgası tüketicileri yeni arayışlara itti. Damacana ve pet şişe su maliyetlerini karşılamakta zorlanan birçok aile, bütçelerini korumak adına ev tipi su arıtma cihazlarına yöneldi. Sektör temsilcileri, arıtma cihazı satışlarında son bir ayda ciddi bir talep patlaması yaşandığını belirtiyor. Ancak uzmanlar, merdiven altı filtrelerin sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.