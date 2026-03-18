Ortahisar Belediyesi, daha önce yapılan gösterilerde büyük beğeni kazanan ‘Su Balesi Gösterisi’ni, Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününde yeniden Trabzonlularla buluşturacak. Kentin sosyal hayatını zenginleştiren etkinlikler düzenlediklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bütün vatandaşları Ramazan Bayramı’ndaki bu özel gösteriye davet etti.



Birbirinden ilginç deniz canlılarıyla Trabzon’un en dikkat çeken turizm merkezlerinden biri olan Trabzon Akvaryum’u birçok etkinlikle şenlendiren Ortahisar Belediyesi, daha önce düzenlediği ve oldukça ilgi çeken ‘Su Balesi Gösterisi’yle Ramazan Bayramı’na renk katacak. Su altının büyülü dünyasının, ışığın ve zarif hareketlerin su altında hayat bulduğu bu özel gösteride, ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşayacak. Gösteriye katılanlar, sporcularla ve su altı canlılarıyla fotoğraf çekilerek bu heyecan verici anları ölümsüzleştirebilecek. Su Balesi Gösterisi, 21 ve 22 Mart tarihlerinde 14.00-14.10, 15.00-15.10, 16.00-16.10 saatleri olmak üzere 3 ayrı seansta seyircilerle buluşacak.

BAŞKAN KAYA: “SOSYAL HAYATI ZENGİNLEŞTİRİYORUZ”



Trabzon’u birçok yeni etkinlikle buluşturarak sosyal hayatı zenginleştirdiklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayacağımız günlerde, halkımızı keyifli etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Şehrimizin kültürel ve turistik değerlerine katkı sunan bu tarz etkinliklerle hemşerilerimizi hem eğlendiriyor hem de ailece kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Ramazan Bayramı’nda tüm vatandaşlarımızı büyüklerimizi ziyaret edip, küçüklerimizi sevindirdikten sonra Trabzon Akvaryum’daki bu özel gösteriye davet ediyorum” dedi.