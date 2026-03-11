Alanında Avrupa’nın önde gelen markalarından biri olan BROXO, kapsamlı bir marka yenilemesi yaptığını duyurdu. Yüksek kalitede su arıtma tuzu üreten Fransız markasının yenilenmesi, 100 yılı aşkın uzmanlığının marka kimliğine yansıtılarak güçlendirilmesini hedefliyor. Uzun yıllardır müşterilerin güvenini kazanan BROXO’nun varlığı, renkler ve görsel dil korunarak daha güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Markanın yeni yüzü, köklü geçmişinden yola çıkarak, Avrupa pazarında büyümeye yönelik vizyonunu da ortaya koyuyor.

BROXO’nun su ve perakende ürünler kategorisinden sorumlu Pazarlama Müdürü Nico Basson, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“BROXO, son derece düşük kalsiyum ve magnezyum içeriğinin yanı sıra, %99,9 sodyum klorür saflığı sayesinde, piyasadaki en yüksek kaliteli tuzlar arasında yer alıyor ve 100 yılı aşkın süredir segmentinin lideri konumda bulunuyor. Yeni yüzümüz, kalite, güvenilirlik ve tutarlılık gibi güçlü yönlerimize odaklanırken, markamızı modern bir çizgiye taşıyor. Bu sayede sürdürülebilir büyümenin önünü açıyoruz.”

GENİŞ BİR MÜŞTERİ KİTLESİNE HİZMET VERİYOR

BROXO, Avrupa’nın en büyük tuz üreticilerinden biri olan Groupe Salins bünyesinde faaliyet gösteren Salt Specialties markalarından biri olarak konumlanıyor. 160 yılı aşkın geçmişe sahip Fransız grup, dünya genelinde yaklaşık 2.200 kişiyi istihdam ediyor.

100 yıldan fazla uzmanlığa sahip BROXO, Avrupa genelinde profesyonel su arıtma sistemlerinde kullanılan yüksek kaliteli vakum tuzu üretimiyle güçlü bir konuma sahip. Aralarında restoran, otel, ticari tesis ve yüksek performanslı su yumuşatma sistemlerine ihtiyaç duyan endüstriyel işletmelerin bulunduğu geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor.

KİREÇ OLUŞUMUNU ÖNLÜYOR

BROXO tuzu, Hollanda ve Danimarka’da yer altında bulunan mağaralardan elde edilen yüksek saflıktaki vakum tuzundan üretiliyor. Vakum tuzu, Hollanda’da briket ve tablet formuna sıkıştırılıyor ve bulaşık makineleri için özel olarak geliştirilmiş farklı ürün tipleri halinde işleniyor. %99,9 sodyum klorür saflığının yanı sıra, son derece düşük kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde, piyasadaki en yüksek kaliteli tuzlar arasında yer alıyor.

BROXO tuzu, su yumuşatma sistemlerinde kullanılan iyon değişim reçinelerinin yenilenmesinde kritik bir rol oynuyor. Kalsiyum ve magnezyumun sudan etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak kireç oluşumunu önlüyor. Bu sayede boru hatları, ısıtma sistemleri, bulaşık makineleri ve endüstriyel tesisatlar korunuyor. Endüstriyel ortamlarda etkili su yumuşatma, enerji tüketiminin azaltılmasına, bakım ihtiyacının minimize edilmesine ve operasyonel verimliliğin korunmasına katkı sağlıyor.