Kaynak: DHA

Antalya kıyılarında yaptığı dalışlarda deniz altındaki kirliliği gün yüzüne çıkaran serbest dalış sporcusu Hüseyin Fırat, sezonu açtı. Bu yaz ilk dalışını gerçekleştiren Fırat, deniz dibinden çıkan atıkların içeriğinin ciddi oranda değiştiğini belirtti. Yaz aylarında deniz gözlüğünden cep telefonuna, kano küreğinden marka güneş gözlüklerine kadar onlarca eşyayı su altından çıkaran Fırat, özellikle gençlerin denize karşı bilinçsiz davranışlarının ekosistemi tehdit ettiğini vurguladı.

MEVSİMLERE GÖRE ÇÖP İÇERİĞİ DEĞİŞİYOR

Yaptığı dalışı ve bulduğu çöpleri kamera kaydına alan Fırat, kaydettiklerini "Su Altında Hayat Var" isimli sosyal medya hesabında paylaşarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. Çöp ve atıklar mevsimsel olarak değişiklik gösteriyor; kış aylarında denizden daha çok olta takımları çıkarken yaz döneminde ise tablo tamamen farklılaşıyor.

Her dalışta yanındaki fileyi mutlaka doldurduğunu belirten Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarında deniz gözlüğü, mayo ve yüzme bonesi gibi eşyalarla çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle Atatürk Parkı ve falezlerin altında çok sayıda güneş gözlüğü buluyorum. Geçtiğimiz pazar günkü dalışımda 7-8 tanesi marka olmak üzere yaklaşık 20 gözlük topladım. Ayrıca son dönemde telefon ve kano küreği gibi malzemeler de deniz dibinde yoğunlaştı."

'GENÇLER ŞİŞE VE POŞETLERE TAŞ DOLDURUP YARIŞIYOR'

Hüseyin Fırat, yaz aylarındaki en büyük sorunun bilinçsizce denize atılan atıklar olduğunu söyledi. Gençlerin pet şişeleri taşla doldurup denize atarak bir nevi oyun veya yarışma düzenlediklerini belirten Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konyaaltı Sahili açıklarında bu şekilde atılmış çok sayıda taş dolu pet şişe buldum. İçleri taş dolu olduğu için hem ağırlık yapıyor hem de denizi kirletiyor. Bu şişeleri çıkarmak ve boşaltmak çok vakit alıyor. Ayrıca alkol tüketen kişilerin de şişelerini denize bırakması deniz dibindeki tahribatı artırıyor."