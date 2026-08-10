UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'yi konuk edecek Sturm Graz'da Teknik Direktör Fabio Ingolitsch, kritik rövanş öncesinde açıklamalarda bulundu.

Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, ilk karşılaşmada alınan 2-0'lık yenilgiye rağmen tur için umutlarını koruduklarını söyledi.

'HER ŞEY MÜMKÜN'

Yoğun bir maç ve seyahat programından geçtiklerini belirten Ingolitsch, "Hafta sonu oynadığımız lig maçıyla hiç kıyaslanamayacak bir karşılaşma. Çok farklı iki takım. 12 günde 6 kez uçak yolculuğu yaptık. Çok yoğun bir tempo içindeyiz. Son zamanlarda önemli puanlar aldık. 15 maçtır galip geliyoruz, kendimizi çok iyi sergiledik." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasının fiziksel açıdan kendilerini zorlayacağını kabul eden Ingolitsch, "Fenerbahçe maçı bizi yoracak ama iyi bir takımımız olduğunu söyleyebilirim ve her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

'İKİLİ MÜCADELELERDE AGRESİF OLMALIYIZ'

Avusturyalı teknik adam, Fenerbahçe karşısındaki oyun planının detaylarını da paylaştı.

Sturm Graz'ın kendi futbolundan vazgeçmemesi gerektiğini söyleyen Ingolitsch, "Kendi oyunumuzu sergilememiz lazım. İkili mücadelelerde fazlasıyla agresif olmalıyız. Gol atmalı ve iyi defans yapmalıyız. Gol yemeden zamanı geçirmemiz çok önemli." diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN ŞAHANE OYUNCULARI VAR'

Fenerbahçe'nin kadro kalitesine de değinen Ingolitsch, "Teknik direktörler her zaman kazanmayı düşünmek zorunda çünkü ikinci maçta her şey olabilir. Böyle büyük bir yatırım, büyük bir kadro tabii ki kazanmak için oynayacaktır. Çok iyi oyuncuları var." dedi.

'ONLARA ÇELME TAKMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Ingolitsch, güçlü rakiplerine rağmen kendi sahalarında geri adım atmayacaklarının mesajını verdi:

"Çok iyi oyuncuları var ama biz yarın onlara çelme takmaya çalışacağız. İlk golü atmak istiyoruz, bu bizim için çok önemli ve o an stat nasıl yanacak göreceğiz."

'KORKU İÇİNDE OYNAMAYACAĞIZ'

İlk maçtan kalan iki farklı dezavantajı çevirebilmek için sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan Sturm Graz Teknik Direktörü, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Korku içinde oynamayacağız. İstekli ve sabırlı şekilde oyunu kurmamız gerekiyor."