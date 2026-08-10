Sturm Graz rövanşında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

'SKORU KORUMAYA GELMEDİK'

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şunları söyledi:

"İlk maç bize avantaj sağladı ama turu getirmedi. Biz rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var; Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul’a dönmek."