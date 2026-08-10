UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sturm Graz rövanşında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya'da avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. İşte maç saati, yayın bilgisi, eksikler ve muhtemel 11...Furkan Çelik
Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, elde ettiği önemli avantajı koruyarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması Avusturya'nın Graz kentinde11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa önemli bir skor avantajıyla çıkacak.
Sarı-lacivertliler galibiyet, beraberlik veya tek farklı mağlubiyet halinde play-off turuna yükselecek.
Sturm Graz'ın karşılaşmayı 2-0 kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin üç veya daha farklı galibiyetinde ise turu Sturm Graz geçecek.
FENERBAHÇE TUR ATLARSA RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde play-off turuna yükselecek.
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
EDERSON VE MUSABA FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe kritik deplasmanda iki oyuncusundan yararlanamayacak.
Brezilyalı kaleci Ederson viral enfeksiyon nedeniyle Anthony Musaba da yaşadığı ağrılar nedeniyle Sturm Graz karşısında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu şu şekilde:
"Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi."
AVRUPA'DA 304. MAÇ
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip daha önce oynadığı 303 Avrupa karşılaşmasında 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe bu karşılaşmalarda rakip fileleri 413 kez havalandırırken, kalesinde 424 gol gördü.
FENERBAHÇE İLE 4. RANDEVU
Fenerbahçe ve Sturm Graz, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım ilk olarak 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmişti. Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk maçı 2-1 kazanmış, Kadıköy'deki 1-1'lik rövanşın ardından tur atlamıştı.
Bu sezon oynanan ilk karşılaşmada ise sarı-lacivertliler Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 galip geldi.
'SKORU KORUMAYA GELMEDİK'
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şunları söyledi:
"İlk maç bize avantaj sağladı ama turu getirmedi. Biz rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var; Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul’a dönmek."
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.