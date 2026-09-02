Stresini denizde attı: Zeynep Bastık düğüne saatler kala Çeşme plajında

EĞLENCE SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Çiftin düğün hazırlıkları devam ederken Bastık'ın yakın arkadaşları da kutlama için erken saatlerde bir araya geldi. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan buluşmalardan renkli görüntüler, grubun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.