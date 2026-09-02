İki yıllık ilişkilerinin ardından nikâh masasına oturmaya hazırlanan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün düğün heyecanı başladı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla Çeşme'de düzenlenecek törenle hayatlarını birleştirecek.
Stresini denizde attı: Zeynep Bastık düğüne saatler kala Çeşme plajında
Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini bugün Çeşme'de gerçekleştirilecek düğün töreniyle evliliğe taşıyor. Bastık, düğün için kente gelen arkadaşlarıyla önceki gün plajda buluştu ve denize girerek hazırlıkların yoğunluğunu geride bıraktı.Kaynak: Haber Merkezi
DÜĞÜN ÖNCESİ PLAJDA KEYİF YAPTILAR
Düğün için Çeşme'ye ulaşan arkadaşlarını plajda karşılayan Bastık, gün boyunca locasında dostlarıyla vakit geçirdi. Ünlü şarkıcı, arkadaş grubuyla denize girerek düğün öncesinde kısa bir mola verdi.
Bastık'ın gün boyunca sergilediği neşeli tavırlar objektiflere yansırken, ünlü şarkıcının düğün öncesindeki sakin ve keyifli hali dikkat çekti.
İKİ YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE SONUÇLANIYOR
Yaklaşık iki yıl önce başlayan birlikteliklerini evlilik kararıyla sürdüren Bastık ve Tütüncü, bugün Çeşme'deki törenle yakınlarının karşısında nikâh masasına oturacak.
Düğün hazırlıkları sürerken arkadaşlarıyla buluşan Bastık'ın, törene saatler kala denize girip güneşli havanın tadını çıkardığı görüldü.
EĞLENCE SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI
Çiftin düğün hazırlıkları devam ederken Bastık'ın yakın arkadaşları da kutlama için erken saatlerde bir araya geldi. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan buluşmalardan renkli görüntüler, grubun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.
ARKADAŞLARINDAN NEDİME KARELERİ
Bastık'ın arkadaş grubu, düğün öncesinde çektirdikleri nedime fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda, arkadaşların düğün öncesi heyecanı birlikte yaşadığı görüldü.
ÇEŞME'DEKİ KUTLAMALAR SOSYAL MEDYAYA YANSIDI
Zeynep Bastık'ın yakın çevresi, düğün öncesi hazırlıklar sırasında çekilen fotoğrafları da art arda yayınladı.
Çeşme'de başlayan düğün hareketliliği, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerin karşısına çıktı.