ABD Başkanı Trump’ın bazı ülkeleri işaret ettiğini kaydeden emekli deniz Kurmay Albay, stratejist Cahit Armağan Dilek, “İsrail- ABD planlıyorlar yapıyorlar. Trump Venezuela operasyonunun ardından Grönland, Meksika, Kolombiya’yı da işaret etti ama öncelikli hedef İran. Netanyahu ‘sorunu kökten halledelim’ diyor. Söylemeseler de bunun adı rejimi değiştirme isteğidir. Anlaşıldığı kadarıyla rejimi değiştirecekler elbette İran’da konfederal ya da federal yapıya getirmek isteyecekler” dedi.

ABD’nin, Maduro’ya yönelik operasyon sinyalini İsrail Başbakanı Netanyahu -Trump görüşmesinin ardından verdiğini anlatan Dilek, şunları kaydetti: “ Bu görüşmenin ardından Venezuela’ya yani devlet başkanı Maduro’ya operasyon düzenlendi. İşaretler o zaman gelmişti. Yani, İsrail- ABD planlıyorlar, yapıyorlar. Trump, Venezuela operasyonun ardından Grönland, Meksika, Kolombiya’yı da işaret etti ama öncelikli hedef İran. Netanyahu, ‘sorunu kökten halledelim’ diyor. Söylemeseler de bunu adı rejimi değiştirme isteğidir. Anlaşıldığı kadarıyla rejimi değiştirecekler elbette İran’da konfederal ya da federal yapıya getirmek isteyecekler.”

ABD ve İsrail’in Hazar havzasından Afrika’ya kadar olan bölgede güçlü merkezi

Hükümetler istemediğine işaret eden Cahit Armağan Dilek, “ Bu bölgede güçlü merkezi hükümetler istenmiyor. Irak gibi, Suriye gibi federal ya da konfederal yapıların önü açılıyor. Irak’tan sonra Suriye’nin başına gelenler ortada. Uluslararası kamuoyuna yansıyan açıklamalar ve İran’daki mevcut durum sıranın İran’a geldiğini gösteriyor. ABD ve İsrail’e ise anlaşılan rejim değişikliği yetmiyor. Ülkenin merkezi sistemini değiştirmek amacındalar. İran’da rejimin yöneticilerinin kaçma planları yaptığı ileri sürülüyor. Bu İran’ın psikolojik olarak yenilgiyi de kabullendiğine işaret etmekte maalesef” diye konuştu.

Türkiye’nin bu gelişmeler karşısında dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dilek, “ Bu gelişmeler bölgede domino etkisi yaratır. Türkiye için çok tehlikeli bir süreç. 2003 yılından bu yana başlayan gelişmelere başlatılan sözde süreç ile nokta konmak isteniyor. Dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Öte yandan İran’da yaşananların Türkiye’ye en sıcak etkisi göç olacaktır. Buna da önlem alınmalı. Irak, İran ve Suriye’nin ardından Türkiye’yi de etkiler” dedi.