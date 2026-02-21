YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / FATİH ERBOZ

TBMM 22’nci dönem İstanbul Milletvekili Emin Şirin, 2006’da ABD’de Ortadoğu’nun etnik ve mezhepsel hatlara göre yeniden çizildiği ve Türkiye’de büyük tepki toplayan haritayı hatırlatarak oldukça önemli uyarılarda bulundu. Şirin, 2010 yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı günlerde, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve ileride Irak’ın da katılımıyla beşli bir ekonomik havza oluşturmayı planladıklarını belirterek, “Bütün Mezopotamya ve eski büyük, bereketli Levant birleşiyor” diyen Ahmet Davutoğlu’na da gönderme yaptı.

Emin Şirin’in hatırlatmalar ve uyarılarla dolu sosyal medya paylaşımı şöyle;

“ABD’NİN TÜRKIYE’YE BAKIŞI

2006 ve 2019…

2006’da ABD’de konuşulan harita: (aşağıda)

Ortadoğu’nun etnik ve mezhepsel hatlara göre yeniden çizilmesi.

2019’da RAND’ın raporu:

Sınırlar değişmeden ama ekonomiler birleşerek

Levant entegrasyonu.

Aynı bölge.

Ama bambaşka yaklaşım.

2006 yaklaşımı şuydu:

“Devletler yapay, sınırlar yanlış. Bölge etnik gerçekliklere göre yeniden düzenlenirse sorunlar azalır.”

Bu haritada:

Irak bölünür,

Suriye parçalanır,

KKTC dahil birçok yeni yapı konuşulur.

Jeopolitik mühendislik.

2019 RAND raporu ise diyor ki:

Mısır,Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye( ve İsrail)

Tek bir ekonomik alan oluşturursa:

GSYH %3–7 artar

1 milyona yakın yeni iş oluşur

İşsizlik ciddi düşer

Ülke Haritaları değişmiyor.

Ama ekonomi birleşiyor.

Yani:

2006 = Sınır mühendisliği

2019 = Pazar mühendisliği

2006 = Böl

2019 = Ticaretle bağla

ABD’de kaba kuvvet ve sınır mühendisliğinden,

istikrarı ekonomik entegrasyonla üretme pragmatizmine geçiş var.

2019’dan sonra tablo daha da genişledi:

İbrahim Anlaşmaları ile

İsrail–Körfez normalleşmesi başladı.

IMEC gibi koridor projeleri ile:

Doğu Akdeniz

•Levant

•Körfez

tek bir ekonomik ağ gibi düşünülmeye başlandı.

Harita genişledi.

Bugün ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda

Suriye ve Irak dosyasında özel temsilci olan

Tom Barrack’ın görev sahasına bakın:

Türkiye, Suriye, Irak

Tam da RAND’ın “Levant entegrasyon çekirdeği” dediği bölge.

ABD’nin bakışında Türkiye:

Bir Avrupa ülkesi değil,

Levant’ın ekonomik lokomotifi.

Bir Balkan devleti değil,

Ortadoğu’nun sanayi ve lojistik hub’ı.

Yani Avrupa’ya doğru çekilen bir ülke değil;

Levant’a doğru bağlanan bir merkez.

Oysa Türkiye’nin stratejik meselesi şudur:

Ortadoğu’ya kimlik taşıyan bir ülke mi olacağız yoksa çıkarını Avrupa’da arayan bir ülke mi?

Türkiye’nin çıkarı Avrupa eksenini büyütürken Levant’ı bir yan pazar ve koridor olarak yönetmektir.

Avrupa’yı bırakıp Levant’a kimlik taşımak ve demokrasi ve insan hakları bakımından neredeyse bir çukur olan Levant’a gömülmek stratejik intihardır.

Ahmet Davutoğlu’nun kulakları çınlasın.”

***

Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturduğu 2010 yılında Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve ileride Irak’ın da katılımıyla beşli bir ekonomik havza oluşturmayı planladıklarını belirterek, “Bütün Mezopotamya ve eski büyük, bereketli Levant birleşiyor” diyordu.

Davutoğlu, Türkiye Suriye Stratejik İşbirliği İkinci Bakanlar Toplantısı için gittiği Lazkiye’den Ankara’ya dönerken uçakta bir grup gazeteciye Suriye temaslarını değerlendirerek, şunları söylüyordu;

Ulaşımda Suriyeli makamlarla olağanüstü hamleler düşünüyoruz. Tren yolunu Hicaz’dan İstanbul’a oradan da Londra’ya kadar götürme planımız var. Başlı başına bir Türkiye Suriye entegrasyonu ve ekseni oluşuyor.

Türkiye, Suriye’nin en büyük ticari ortağı oluyor. Ürdün ve Lübnan’la da zaten benzer mekanizmalarımız var. Dörtlü bir zirve yapacağız. Hükümet kurulduğunda Irak’ı da buna kattığımızda, beşli bir ekonomik havza oluşur. Mezopotamya ve eski büyük bereketli Levant birleşiyor.”