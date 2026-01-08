7 Ocak akşamı ABD Doğu saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Ocak 04.00), Stranger Things hayranları arasında dizinin sürpriz bir final bölümü yayınlayacağına dair iddialar hızla yayıldı. “Conformity Gate” adı verilen teori, dizinin aslında gizli bir 9. bölümle tamamlanacağını öne sürüyordu. Ancak kısa süre içinde böyle bir bölümün olmadığı ortaya çıktı.

Söylentinin yayılmasıyla birlikte Netflix’e aynı anda giriş yapan kullanıcı sayısı hızla arttı. Bazı izleyiciler hesaplarına erişemedi, bazıları izledikleri içeriklerden atıldı, bazıları ise platforma hiç bağlanamadı.

Bu durum, Stranger Things hayranlarının neden olduğu dördüncü büyük Netflix erişim sorunu olarak kayıtlara geçti. Ancak önceki vakalardan farklı olarak bu kez ortada yeni bir bölüm ya da Netflix tarafından yapılan resmi bir duyuru bulunmuyordu.

Final bölümünden tatmin olmayan bazı izleyicilerin sosyal medyada ortaya attığı teori, kısa sürede büyük bir beklentiye dönüştü. Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda hem Netflix’e tepki gösterildi hem de durum mizahi bir dille ele alındı.

Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler de esprili eleştirilerin hedefi olurken, “olmayan bir bölüm” için milyonlarca kişinin platforma yüklenmesi sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Netflix, gizli bir final bölümü ya da sürpriz bir içerik yayınlanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Conformity Gate teorisinin tamamen hayran yorumları ve sosyal medya spekülasyonlarına dayandığı belirtildi.

Teorinin çıkış noktasını ise dizinin finalinde yer alan bazı anlatı boşlukları, karakterlerin geleceğine dair net olmayan mesajlar ve Netflix’in geçmişte sürpriz içerikler yayınlamış olması oluşturdu.

Ancak bu söylentiler, kısa sürede platform genelinde olağan dışı bir trafik artışına yol açarak erişim sorunlarını beraberinde getirdi.