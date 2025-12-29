Yeniçağ Gazetesi
29 Aralık 2025 Pazartesi
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown, 40 milyon sterlinlik servetine rağmen Hollywood'u bırakıp Georgia'daki çiftliğinde hayvan kurtarmaya odaklandı. Çocuk yıldızlığın ağır bedelini ödeyen genç anne, final sonrası huzurlu ve sade bir hayatı seçti.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 1

Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown, yaklaşık 40 milyon sterlinlik servetine rağmen Hollywood hayatından uzaklaşarak ABD’nin Georgia eyaletindeki çiftliğinde hayvan kurtarma çalışmalarına odaklanmayı tercih etti.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 2

Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı olmaya hazırlanan Stranger Things, yılbaşı gecesi yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 3

Sinema salonlarında da gösterime girecek iki saatlik dev final, dizinin yıldızı Millie Bobby Brown için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 4

Henüz 11 yaşındayken Stranger Things'te Eleven karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, bugün evli, bir çocuk annesi ve yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir iş imparatorluğunu yöneten genç bir girişimci.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 5

Ancak ünlü oyuncu, dizinin bitişini Hollywood tarzı görkemli bir partiyle değil; ABD’nin Georgia eyaletindeki çiftliğinde, kurtardığı hayvanlarla çevrili sakin bir yaşamla karşılamayı seçti.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 6

"HUZURU SEÇTİ"

Hollywood’un en çok aranan genç yıldızlarından biri olmasına rağmen Millie’nin gözlerden uzak bir hayat sürmesi dikkat çekiyor.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 7

Onu yakından tanıyanlara göre bunun nedeni, çocuk yaşta şöhretle tanışması ve yıllarca süren yoğun sosyal medya baskısı.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 8

Yakın çevresi, Millie’nin spot ışıkları altında büyümenin bedelini fazlasıyla ödediğini ve artık huzuru tercih ettiğini söylüyor.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 9

MİLLİE BOBBY BROWN KİMDİR?

Millie Bobby Brown, Britanyalı bir oyuncu, yapımcı ve girişimcidir. 19 Şubat 2004'te İspanya'nın Marbella şehrinde doğmuş, dört kardeşin üçüncüsüdür.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 10

Ailesi Britanyalıdır ve çocukluğu İngiltere ile ABD arasında geçti.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 11

Dünya çapında üne Netflix dizisi Stranger Things'teki Eleven rolüyle kavuştu(2016-2025).

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 12

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 13

Ayrıca Enola Holmes film serisinde (2020, 2022) hem başrol oynadı hem yapımcılık yaptı, Damsel (2024) ve The Electric State (2025) gibi filmlerde rol aldı.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 14

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan en genç isimdir.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 15

2024'te Jake Bongiovi (rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu) ile evlendi, 2025'te bir kız çocuğu evlat edindi. Çift, ABD'nin Georgia eyaletinde geniş bir çiftlikte yaşıyor; burada çok sayıda kurtarılmış hayvana (köpekler, kediler, keçiler, eşekler, koyunlar vb.) bakıyor.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 16

Brown, Hollywood'un yoğun hayatından uzaklaşarak hayvan kurtarma çalışmalarına ve sade bir yaşama odaklanmayı tercih etti. Kendi kozmetik ve moda markası Florence by Mills'in de sahibidir.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 17
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 18
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 19
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 20
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 21
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 22
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 23
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 24
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 25
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 26
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 27
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 28
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 29
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 30
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 31
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 32
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 33
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 34
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 35
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 36
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 37
Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown Hollywood'u Bıraktı: Kocasıyla keçiler ve eşekler arasında yeni hayat! 40 Milyon sterlinlik şöhret - Resim: 38
