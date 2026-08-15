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Disney tarafından gerçekleştirilen D23 organizasyonunda izleyicilerin karşısına çıkan Marvel Studios Başkanı Kevin Feig, Marvel Studios'un merakla beklenen yeni X-Men filminin ana kadrosunu resmi olarak duyurdu. 5 Mayıs 2028 tarihinde vizyona girmesi planlanan yapımın oyuncu listesinde Sadie Sink, Kit Connor, Samara Weaving, Christopher Abbott, Adam Driver, Maya Bond ve Inde Navarette gibi isimlerin yer alacağı netleşti.

T24'ün haberine göre, eski X-Men serisinin bir devamı niteliğini taşımayacak olan filmde, çizgi roman kahramanları yepyeni bir senaryo eşliğinde izleyiciye sunulacak. Tercih edilen genç oyuncu kadrosu ise yapımın merkezinde genç mutantlardan oluşan bir ekibin yer alacağını açıkça gösteriyor.



Açıklanan kadroda yer alan oyuncular ve oynayacakları karakterler şöyle:



Stranger Things yıldızı Sadie Sink, Jean Grey rolünde

Heartstopper yıldızı Kit Connor, Cyclops rolünde

Girls yıldızı Christopher Abbott, Profesör X rolünde

Ready or Not yıldızı Samara Weaving, Emma Frost rolünde

Obsession yıldızı Inde Navarrette, Rogue rrolünde

Broadway oyuncusu Maya Boyd, Storm rolünde

Star Wars yıldızı Adam Driver, Nathaniel Milbury rolünde

Sadie Sink'in oynayacağı Jean Grey karakteri ise bu yıl vizyona giren Spider-Man: Brand New Day filmindeki anti-kahraman olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.