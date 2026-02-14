Stranger Things’in yaratıcıları Matt Duffer ve Ross Duffer, Netflix için hazırlanan yeni korku dizisi Something Very Bad Is Going to Happen ile geri dönüyor. 8 bölümlük mini diziden ilk fragman paylaşıldı.

Daha önce Brand New Cherry Flavor ile Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities projelerinde görev alan Haley Z. Boston dizinin yaratıcısı ve senaristi oldu. Yapım, düğün hazırlıkları için ıssız bir tatil evine giden Rachel (Camila Morrone) ve Nicky (Adam DiMarco) çiftinin yaşadıklarını konu alıyor. Her şey sıradan bir aile buluşması gibi başlasa da Rachel, evlilik öncesinde giderek artan bir huzursuzluk hissine kapılıyor. Yaklaşan düğünle birlikte ortaya çıkan tuhaf olaylar ve açıklanamayan gelişmeler, genç kadının korkularını büyütüyor.

Haley Z. Boston, dizinin atmosferini Carrie ile Rosemary’s Baby arasında konumlandırıyor. Yapım, psikolojik gerilim ile doğaüstü korku unsurlarını zaman zaman kara mizah dokunuşlarıyla harmanlıyor. Yayınlanan ilk tanıtım, Rachel’ın düğün günü yaşadığı yoğun kaygıya odaklanıyor. Gelinliğiyle sunağa doğru ilerlerken sürekli tekrarladığı “Üzgünüm” sözü, artan bir panik atmosferi yaratıyor. Davetlilerin donmuş gibi hareketsiz kaldığı sahneler ve şiddet içeren kısa kesitler, dizide doğaüstü bir tehdidin varlığına işaret ediyor.

Başrollerde Camila Morrone ve Adam DiMarco yer alıyor. Kadroda ayrıca Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine ve Sawyer Fraser bulunuyor.

Yönetmenliğini Weronika Tofilska, Axelle Carolyn ve Lisa Brühlmann’ın üstlendiği dizinin yürütücü yapımcıları arasında Duffer kardeşlerin yanı sıra Hilary Leavitt ve Andrea Sperling de yer alıyor.

Something Very Bad Is Going to Happen, 26 Mart 2026 tarihinde Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Psikolojik korku türündeki mini dizi, Stranger Things sonrası Duffer kardeşlerin en merak edilen projeleri arasında gösteriliyor.