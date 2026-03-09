“Stranger Things” dizisinde canlandırdığı Robin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan, Ethan Hawke ve Uma Thurman’ın kızı Maya Hawke, son dönemde hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde Christian Lee Hutson ile sürpriz bir şekilde evlenen genç yıldız, şimdi de New York’taki taşınmazıyla adından söz ettirdi.

SATIŞ BEDELİ

2021 yılında Manhattan, Greenwich Village semtinden 1.35 milyon dolara aldığı daireyi, 1.6 milyon dolara (yaklaşık 70 milyon TL) sattı. 1925 yılında mimar Harvey Wiley Corbett tarafından tasarlanan tarihi binanın 6. katı.



93 metrekarelik kullanım alanı, tek yatak odası ve bir banyodan oluşuyor.



Evin karakteristik özellikleri ise şöyle: Kemerli pencereler, mermer şömineli salon, yüksek tavanlar, yenilenmiş mutfak ve kahvaltı köşesi.

MAYA HAWKE KİMDİR?

Maya Hawke, 1998 doğumlu Amerikalı oyuncu ve müzisyendir. Hollywood'un ünlü isimleri Ethan Hawke ve Uma Thurman'ın kızı olan genç yıldız, özellikle Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’te canlandırdığı Robin Buckley karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra indie-folk tarzındaki albümleriyle müzik dünyasında da adından söz ettiren Hawke, son yıllarda hem yeteneği hem de özgün tarzıyla kuşağının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.