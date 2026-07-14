Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın kamp performansından memnun olduğunu belirten Bulgar teknik adam, yeni sezon öncesinde kadroya yapılacak takviyelerin önemine vurgu yaptı.

'1-2 TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Stoilov, yeni oyuncuların bir an önce takıma katılmasını istediklerini belirtti.

"Kulübümüz 1-2 transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor ama bu umarım bir an önce olur ve buraya gelirler. Takımdaki rekabet ortamını artırırlar. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem." ifadelerini kullanan deneyimli teknik adam, lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Stoilov, "Ligin başında iki önemli deplasman maçımız var. Maksimum puanı toplamak istiyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda önemli işler başardık, şimdi hedefimiz bunun da üzerine çıkmak." dedi.

YENİ YABANCI KURALI YORUMU

TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralını da değerlendiren Stoilov, yerli oyuncu maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bulgar teknik adam, "Türk oyuncuları arıyoruz ama gerçekten çok pahalılar. Bunun yerine altyapıdan oyuncular çıkarıp onları geliştirmeyi tercih ediyorum. Ancak onların da takıma adapte olması birkaç yılı buluyor. Türk oyuncular hem çok pahalı hem de istediğimiz seviyede değiller." ifadelerini kullandı.