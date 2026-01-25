Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

STOILOV: 'MÜTHİŞ BİR TAKTİK DİSİPLİN SAHAYA YANSITTIK'

Takımdaki eksiklere rağmen oyun disiplininden taviz vermediklerine dikkat çeken Stoilov, "Fenerbahçe her zaman çok güçlü bir takım. Disiplinli ve organize olmanız lazım. Bulduğunuz fırsatları gole çevirmek için futbol şansının yanında olması lazım. Takım kurmakta bile zorlandık. 2 cezalı, 4 hastamız vardı. Takımda rekabet ortamı olunca, herkes her şeyini vermeye çalışıyor. Müthiş bir taktiksel disiplin sahaya yansıttık. Fırsatlar da bulduk, bu da değerli bir şeydi." dedi.

'SADECE 11 OYUNCU ÜZERİNDEN ÇALIŞMIYORUM'

Her türlü senaryoya karşı hazırlandıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Her zaman 20 oyuncumu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Hafta boyunca onları her türlü senaryoya hazırlamaya çalışıyorum. Sadece 11 oyuncu üzerinden çalışmıyorum. Sahaya yedek kulübesinden sokacağımız oyuncu sayısında bugün problem yaşadık. Her oyuncu taktiksel organizasyonlarımızı bildiği için sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.