Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak 6. sırada sezonu tamamlayan ve Avrupa şansını kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu açıklamalarda bulundu.

STOILOV: '10 KİŞİ KALINCA AKLIMIZI VE OYUN HAFIZAMIZI KAYBETTİK'

Kırmızı karttan sonra dağıldıklarını belirten Stoilov, "Bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Kırmızı karta kadar olan kısım ve sonrası. Kırmızı karta kadar olan kısımda Samsunspor 2 pozisyon buldu biz 5 pozisyon bulduk. Rakip golü attı, biz ise atamadık. 10 kişi kalınca da aklımızı ve oyun hafızamızı kaybettik. Samsunspor fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Maçın özeti buydu." dedi.

'SEZON İÇİNDE 3 MAÇTA UZATMALARDA GOL YEDİK'

Sezon değerlendirmesi yapan Bulgar teknik adam şöyle konuştu:

"Göztepe adına iyi bir sezon geçirdik. Puan tabelasında geçen sezona göre daha iyi pozisyondayız. Avrupa hedefimiz vardı, ulaşmak istiyorduk. Tüm kulüp buna ulaşmak için çok çalıştık ama maalesef olmadı. En iyi analizleri yapıp, gelecek sezon için hazırlanmamız lazım. Sezon içinde 3 maçta uzatmalarda gol yedik. Bunlar bizi çok etkiledi. Doğru strateji oluşturup gelecek sezon için hazırlanmalıyız. Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz"