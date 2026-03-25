LeBron James ve Steve Nash, “Mind the Game Podcast” serisinin yeni bölümünde Austin Reaves’i konuk etti. Programda modern NBA’de hücum organizasyonlarının geçirdiği dönüşüm detaylı şekilde ele alındı.

Nash, günümüz basketbolunda klasik set hücumlarının yerini daha akışkan ve hızlı karar odaklı sistemlerin aldığını vurguladı. Oyun içindeki spontane aksiyonların, rakip savunmaları çözmede daha etkili hale geldiğine dikkat çekti.

FENERBAHÇE BEKO REFERANSI

NBA efsanesi, bu değişimi anlatırken Avrupa basketbolundan da çarpıcı bir örnek verdi. Fenerbahçe Beko ve Sarunas Jasikevicius yönetimindeki set oyunlarına değinen Nash, klasik set hücumlarının savunma tarafından daha kolay çözülebildiğini dile getirdi.

Nash programda şunları söyledi:

"Hücumların geldiği nokta tam olarak bu; artık set oynamıyoruz, örneğin 'hayalet perde' oyunu oynuyoruz. Veya diğer birçok hücum aksiyonunu oynuyoruz. Bunlar üzerinden hızlı oynayıp hızlı karar alıyoruz ve buradan avantaj yaratıyoruz. Tam anlamıyla ligin yarısı alanı açıyor, böylece gidip basitçe geçiş oyunu oynayabiliyoruz.

Çünkü bunu savunmak, 'Fenerbahçe'nin en iyi setlerini' savunmaktan çok daha zor. O setleri oynarsanız rakip her perdede adam değişimi yapacak ve siz yine bire bir hücumlara kalacaksınız. Oyunun asıl olayının 'savunmacını geçip bir avantaj yaratmak' olduğu gerçeğine geri dönmemizin bu kadar uzun sürmesi ilginç."