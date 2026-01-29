Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Açıklanan enflasyon verileri dışında çarşı pazarda yansıması ise olmuyordu.

Hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkiliyor. Öyle ki açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda ne emekli ne de asgari ücretli o seviyeleri aşabiliyor. Bu durumda olan milyonlarca vatandaş ise TÜİK’in açıkladığı enflasyonu eleştiriyor.

ŞİMŞEK'E GÖRE ENFLASYON DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinde düşüşe dikkat çeker, “Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocakta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını, ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı, kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” demişti.

ENFLASYONU EN İYİ ANLATAN FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da enflasyondaki düşüşe her açıklamasında dikkat çektiği ortama dair dünyaca ünlü iktisatçı Steve Hanke’den Türkiye’deki gerçek enflasyonu gösteren bir fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Erdoğan'ın televizyonda yer alan görüntüsünün üzerinde 'Merkez Bankası: Enflasyon düşüyor' ifadeleri yer aldı. O sırada geçim derdini yaşayan ailenin tek ekmek ile geçimi yansıdı.

Hanke yaptığı X paylaşımda, “Türkiye Merkez Bankası, enflasyonun düşüşünün "ılımlı bir hızda" devam etmesinden dolayı kendini tebrik ediyor. Ancak bugün Türkiye'nin enflasyonunu yıllık %25,3 olarak ölçüyorum; bu, yıllık %5 olan resmi hedefin 5 katı. Bu övünülecek bir şey değil” dedi.