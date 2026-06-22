Uluslararası finans dünyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa kararıyla güne büyük bir şokla başladı. Geçtiğimiz ay yapılan yerel seçimlerde ağır kayıplar yaşamasının ardından geleceği zaten belirsizleşen ve bir süredir baskı altında olan Starmer, koltuğu bıraktığını ilan etti. Bu tarihi açıklamanın hemen ardından, uluslararası döviz piyasalarında sterlin hızla irtifa kaybederek bu yılın en düşük seviyelerine yakın işlem görmeye başladı. Küresel yatırımcılar ve finans baronları, yeni bir İşçi Partisi yönetiminin İngiltere'nin mali görünümüne ve borçlanma dengesine vuracağı darbeyi büyük bir endişeyle değerlendiriyor.

TAHVİL PİYASASI ALARM VERİYOR: BURNHAM KORKUSU DÜNYAYI SARDI

Starmer’ın gidişini hazırlayan süreç, Andy Burnham’ın Makerfield ara seçimlerindeki zaferinin ardından hız kazandı. Bu sonuçla birlikte Büyük Manchester Belediye Başkanı olan Burnham’ın yeniden parlamentoya dönmesi, İşçi Partisi'nde yeni bir liderlik yarışının ve başbakanlık yolunun önünü açtı.

Dev Amerikan finans ajansı Bloomberg, yatırımcılar ve fon yöneticileri açısından asıl büyük kabusun tam da bu noktada başladığını yazdı. Başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Burnham’ın, ülkenin maliyesini nasıl yöneteceği, harcamaları finanse etmek için tahvil ihracında (yani devlet borçlanmasında) fahiş bir artışa gidip gitmeyeceği sorusu piyasaları korkudan titretiyor. Burnham’ın henüz net bir ekonomik çerçeve ortaya koymaması, İngiliz ekonomisinin gelecekteki borçlanma yükünün hesaplanmasını imkansız hale getiriyor.

"MALİ KURALLARDA GEVŞEME OLURSA STERLİN TAMAMEN ERİYECEK!"

Sidney merkezli Commonwealth Bank of Australia (CBA) stratejistlerinden Kristina Clifton’ın da aralarında bulunduğu uzman kadro, küresel finansörlere gönderdikleri gizli piyasa notunda durumun vehametini açıkça ortaya koydu: "Piyasalar tamamen Burnham'ın maliye politikası hakkındaki görüşlerine ve mevcut katı mali kurallarda herhangi bir gevşeme olup olmayacağına odaklanacak." Avustralyalı stratejistler, Londra'daki mali disiplinin ve kuralların gevşetilmesi durumunda, bunun İngiliz tahvil piyasası tarafından çok büyük bir negatif şokla karşılanacağını ve sterlin üzerindeki devalüasyon baskısının daha da ağırlaşacağını net bir dille vurguladı.

Sterlin üzerindeki bu siyasi baskı, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu yıl faiz oranlarını Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (Fed) göre daha az artırabileceği yönündeki para politikası beklentisiyle birleşince, para birimindeki kan kaybı kaçınılmaz oldu. Nitekim sterlin, 7 Mayıs’ta yapılan seçimlerden bu yana geçen kısa sürede dolar karşısında tam yüzde 2,5 değer kaybederek kurumsal sömürü çarklarının altında ezilmeye devam etti.