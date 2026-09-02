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Korku, gerilim ve fantastik türlerini ustalıkla harmanlayan Stephen King’in eserleri Hollywood için tükenmez bir kaynak olmayı sürdürüyor. Dijital yayın platformu Amazon Prime Video, yazarın İngiltere’de geçen Crouch End isimli kısa hikâyesinden uyarlanacak altı bölümlük yeni mini dizi projesine yeşil ışık yaktı.

MÜFETTİŞ TED VETTER ZORLU BİR İKİLEMİN ORTASINDA KALACAK

Londra’nın kasvetli atmosferinde şekillenen yapım, doğaüstü olaylar ve gizemli bir kayboluş hikâyesini merkeze alıyor. Dünyaca ünlü film yıldızı Doris Freeman, kocasının tuhaf bir şekilde ortadan kaybolduğunu öne sürerek bir Londra polis karakoluna sığınıyor. Soruşturmayı yürüten polis müfettişi Ted Vetter ise kadının doğruyu söyleyip söylemediği ya da olayın ardında çok daha korkunç bir gerçeğin yatıp yatmadığı sorusuyla baş başa kalıyor.

DİZİNİN SENARYOSU VE YÖNETMENİ NETLEŞTİ

Projeyi ekrana taşıyacak yaratıcı kadro da belli oldu. Dizi uyarlamasının senaryosunu Bodies dizisiyle tanınan Paul Tomalin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda The Missing ve House of Guinness projelerinden bilinen Tom Shankland oturacak. Yapımın oyuncu kadrosunun ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.