Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

The Haunting of Hill House, Midnight Mass ve The Fall of the House of Usher gibi korku-gerilim türündeki başarılı işleriyle tanınan Mike Flanagan, sinema tarihinin ikonik eserlerinden Carrie'yi televizyona taşıyor. Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak olan diziden ilk uzun fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu.

HİKAYE MODERN DÜNYADA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

1976 yapımı sinema filminden ziyade Stephen King'in orijinal romanını kaynak edinen yeni uyarlama, Carrie White'ın ürkütücü hikayesini günümüz dünyasına uyarlıyor. Yapım; modern çağda bir ergen olmanın getirdiği toplumsal baskılarla mücadele eden Carrie'nin, içindeki telekinezik güçleri keşfetme ve o meşhur kanlı balo gecesine adım adım sürüklenme sürecini derinlemesine işliyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Dizide ana karakter Carrie White'a genç oyuncu Summer H. Howell hayat veriyor. Yapımın geniş oyuncu kadrosunda Howell'a Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Tota, Arthur Conti, Amber Midthunder ve Matthew Lillard gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.