Otomobil pazarında kartları değiştirecek hamle: Dev şirketten cebe uygun elektrikli araçlar

Bu büyük ölçekli yatırım, Stellantis’in Avrupa genelinde yaşadığı düşük üretim kapasitesi ve atıl fabrika sorununa da ilaç olacak nitelikte. Yüksek satış ve imalat adetlerine ulaşması hedeflenen bu mini elektrikli araç projesi sayesinde, şu an Fiat Panda modelinin imalatını üstlenen Pomigliano d’Arco fabrikasının çok daha yüksek verimlilikle çalışacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme İtalyan işçi sendikaları tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sendika temsilcileri, uzun vadeli bu üretim programının fabrikadaki istihdam güvencesine ve tam çalışma kapasitesine hayati bir katkı sunacağını beyan etti.