

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da suçlamayla karşı karşıya. Bild Gazetesi, Hamburg'dan istifa eden Kuntz'un cinsel taciz şikayetleri nedeniyle görevi bıraktığını iddia etti.

Kuntz'un yakın çevresi, suçlamaları reddetti ve Hamburg'un tazminat yükünü azaltmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Bu gelişmelerin ardından Alman ekibinden konuyla alakalı açıklama yapıldı.

İDDİAYI DOĞRULADILAR

Hamburg, Stefan Kuntz ile ilgili cinsel taciz nedeniyle görevden alındığı iddiasını doğruladı.

Yapılan açıklamada, “Aralık 2025'te Kuntz'un görevi kötüye kullanması kurula sunuldu ve soruşturma başlatıldı. İddiaların doğru olduğunun anlaşılmasının ardından yönetim kurulu sözleşmeyi feshetti. Suistimale izin veremeyiz.” denildi.

Kuntz'un savunma ve açıklama yapmayı reddettiğini vurgulandığı açıklamada, "Hamburg'un önceliği kişilerin haklarını korumaktır." ifadeleri yer aldı.

NELER OLDU?

Bild'in özel haberine göre Hamburg'daki kadın personeller, Stefan Kuntz'u cinsel tacizle suçladı. Kulübün, bu suçlamalar sonrası Kuntz'un istifa ettiği söylendi.

2025'in aralık ayının başında bir kadın personelin, kulübün denetleme kuruluna konuyla ilgili başvuruda bulunduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde Kuntz'un davranışının uygunsuz olduğunun tespit edildiği yazıldı.

Yaşanan durumun olaya şahitlik eden üç kişi tarafından da doğrulandığına vurgu yapıldı.

Haberin ayrıntılarında Hamburg'un denetleme kurulunun bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaştığı ve bu firmanın, şikayette bulunan kadın personelle görüştüğüne dikkat çekildi.

Görüşmede suçlamayı yönelten personelin, Kuntz tarafından benzer davranışlara maruz kaldığını iddia ettiği başka bir kadın personelin adını verdiği ifade edildi.