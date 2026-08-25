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Bağımsız oyunların geniş kitlelere ulaşmasında köprü görevi gören dijital oyun platformu Steam, çok küçük ölçekli yapımları dahi milyonlarca kullanıcıya ulaştıran devasa birer hit haline getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde çıkış yapan Meccha Chameleon’ın yakaladığı ivmenin ardından, şimdi de benzer bir başarı hikayesine yeni bir bağımsız yapım imza atıyor. Son derece kısıtlı bir ekip tarafından geliştirilen How to Fish, platformda adeta fırtınalar estiriyor.

STEAM'DE EŞ ZAMANLI 260 BİN OYUNCU BARAJINI AŞTI

Yaklaşık bir hafta önce oyuncuların beğenisine sunulan How to Fish, gösterdiği ivmeyi hafta sonu rekorla taçlandırdı. Yapım, kısa sürede 260 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak oyun dünyasında dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

Geleneksel balık tutma simülatörlerine daha keyifli ve farklı bir yorum getiren oyun, dört kişilik eş zamanlı (co-op) oynanış desteği sunuyor. Oyuncuların tuttukları balıkları satarak ekipmanlarını geliştirdiği ve daha büyük avların peşine düştüğü How to Fish; klasik avlanma araçlarının dışına çıkan eğlenceli silah ve teçhizat seçenekleriyle oyunculardan tam not alıyor.