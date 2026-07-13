Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun kullandığı Steam platformunda 13 Temmuz Pazartesi akşamı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını ve çeşitli hatalarla karşılaştıklarını dile getirdi.

KULLANICILAR GİRİŞ YAPAMIYOR

Sosyal medya ve forumlarda çok sayıda kullanıcı, Steam hesaplarına erişemediklerini belirtti. Giriş sırasında hata uyarıları alan oyuncular, özellikle yoğun saatlerde sistemin tamamen kilitlendiğini ifade etti.

İNDİRME VE SATIN ALMA SORUNLARI

Sorun yalnızca girişle sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar oyun indirirken bağlantı hataları yaşadığını, bazıları ise mağaza üzerinden satın alma işlemlerinde problemlerle karşılaştığını aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Steam cephesinden yaşanan sorunlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Problemin kaynağı ve ne zaman çözüleceği belirsizliğini korurken, kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kısa süreli teknik bir aksaklık mı yoksa küresel bir erişim sorunu mu olduğu ise yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.