Steam’in mobilde PC oyunlarını oynatacak desteği için testler devam ediyor. Valve tarafından gelen işaretler, Steam’in yalnızca PC ve konsol odaklı kalmayacağını, telefonlarda da oyun oynanabilir hale gelebileceğini gösteriyor. Bu gelişme hem platformun ekosistemini genişletiyor hem de mobil oyun deneyimini yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

ANDROİD VE MOBİL UYUMLULUK ADIMI

Valve, Android uygulamalarını Steam’e getirmeyi ve bu oyunları platform üzerinden desteklemeyi planlıyor. Bu adım, sadece mobil APK’larının Steam’e eklenmesinden ibaret olmayacak; geliştiricilere de Android oyunlarını Steam’de yayınlama fırsatı verilecek.

EMÜLATÖR VE YEREL ÇALIŞMA ÇABALARI

Steam’in oyunlarını doğrudan telefonlarda çalıştırmak için emülatör ve uyumluluk katmanları üzerinde çalışmalar sürüyor. ARM tabanlı cihazlara yönelik bu teknolojiler, PC oyunlarının mobil cihazlarda yerel olarak çalışmasına olanak sağlama hedefiyle geliştiriliyor.

ÜRETİCİLER DE BU EĞİLİMİ GÜÇLENDİRİYOR

Xiaomi gibi bazı telefon üreticileri, Steam oyunlarının mobilde deneyimlenebilmesi için Game Center uygulamalarında PC emülatörü benzeri çözümler sunuyorlar. Bu tür çözümler, Steam’in geniş kütüphanesinin doğrudan telefon performansında oynanabilmesini desteklemeye çalışıyor.

MOBİL OYUN EKOSİSTEMİ DÖNÜŞÜYOR

Bu gelişmeler, klasik mobil oyunların ötesine geçip PC sınıfı yapımların cebimize kadar gelmesini mümkün kılabilir. Android tarafındaki bu hareketlilik, mobil ve PC oyunları arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıp telefonlarda Steam gibi yeni bir oyun deneyimi vizyonunu güçlendiriyor.