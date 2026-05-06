Devlet Bahçeli’nin son grup konuşmasında Abdullah Öcalan’ın statüsüne ilişkin kullandığı ifade, Türkiye siyasetinde uzun süredir kapalı tutulan bir tartışma başlığını yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu kez mesele yalnızca bir “süreç ihtimali” değil; aynı zamanda bu ihtimalin hangi sınırlar içinde, hangi aktörlerle ve hangi meşruiyet çerçevesinde yürütüleceği sorusu etrafında şekilleniyor.

Bu noktada “statü” kavramının içeriğini netleştirmek gerekiyor. Çünkü aynı kavram, farklı siyasi aktörler tarafından oldukça farklı anlamlarda kullanılıyor. Bir tarafta, geçmiş çözüm süreci deneyiminden de aşina olduğumuz şekilde, Öcalan’ın teknik bir muhatap olarak değerlendirilmesi ihtimali var. Diğer tarafta ise DEM siyasetinin uzun süredir dillendirdiği, daha kurumsal ve kalıcı bir “liderlik” tanımı bulunuyor.

İlk çerçeve, yani muhataplık meselesi, tamamen araçsal bir zemine dayanır. Devletin, sahadaki etkisi nedeniyle belirli bir aktörle temas kurması, onu siyasi olarak tanıdığı anlamına gelmez. Bu, daha çok bir sorunu çözmek için tercih edilen bir yöntemdir. Nitekim geçmişte de benzer bir yaklaşım benimsenmiş, ancak bu durum toplumun geniş kesimlerinde ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Bugün aynı başlığın yeniden açılması, ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: Türkiye, daha önce sonuç alınamamış bir yöntemi yeniden denemek zorunda mı? Üstelik bu kez koşulların daha karmaşık, bölgesel dinamiklerin daha kırılgan olduğu bir dönemde…

İkinci çerçeve ise çok daha tartışmalı. Çünkü burada söz konusu olan şey yalnızca bir iletişim kanalı değil; aynı zamanda bir siyasi figürün rolünün yeniden tanımlanmasıdır. DEM siyasetinin talep ettiği liderlik vurgusu, Öcalan’ın yalnızca süreç içindeki etkisini değil, aynı zamanda siyasi meşruiyetini de içeren bir yaklaşımı ima eder. Bu ise Türkiye’nin mevcut siyasi ve hukuki yapısı açısından ciddi bir gerilim alanı yaratır.

Tam da bu nedenle, “statü” tartışmasının sınırlarının dikkatle çizilmesi gerekir. Aksi takdirde, çözüm arayışı adı altında yeni ve daha derin tartışmaların önü açılabilir. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey, yeni belirsizlik alanları değil; aksine öngörülebilir ve toplumun geniş kesimleri tarafından kabul edilebilir bir çerçevedir.

Burada Devlet Bahçeli’nin söylemindeki değişim ayrıca dikkat çekici. Uzun yıllar boyunca çözüm süreci fikrine en sert muhalefeti yapan bir siyasi aktörün, bugün daha esnek bir dil kullanması elbette göz ardı edilemez. Ancak bu değişimi, doğrudan bir politika dönüşümü olarak okumak için henüz erken. Daha çok, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların dayattığı bir arayışın işareti olarak değerlendirmek daha gerçekçi görünüyor.

Öte yandan, Türkiye’nin kalkınma hedefleri ile güvenlik politikaları arasındaki ilişki de bu tartışmanın merkezinde yer alıyor. Çatışma ortamının ekonomik maliyetleri olduğu açık. Ancak bu tespitten hareketle, her tür müzakere girişiminin otomatik olarak doğru ve gerekli olduğu sonucuna varmak da sağlıklı bir yaklaşım değil. Kalkınma, yalnızca güvenlik sorunlarının çözümüyle değil; aynı zamanda hukukun üstünlüğü, kurumsal kapasite ve toplumsal güven gibi unsurların güçlendirilmesiyle mümkündür.

Dolayısıyla mesele, “süreç olsun mu olmasın mı” ikileminden daha karmaşıktır. Asıl soru, nasıl bir süreç, hangi ilkelerle ve hangi sınırlar içinde yürütülecek sorusudur. Bu sorulara net cevaplar verilmeden atılacak adımlar, geçmişte olduğu gibi toplumsal desteği zayıf, kırılgan ve sürdürülemez girişimlere dönüşebilir.

Sonuç olarak, Devlet Bahçeli’nin “statü” vurgusu, Türkiye’de yeni bir tartışma başlatmış durumda. Ancak bu tartışmanın sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesi için kavramların netleştirilmesi gerekir.