İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülkesinde yapılan yerel seçimlerde göçmen karşıtı sağcı Reform UK partisinin hem İşçi Partisi’ni hem de Muhafazakar Parti’yi geride bırakarak ülke genelinde en fazla oy alan parti konumuna yükselmesinin ardından İngiltere merkezli The Guardian’da bir değerlendirme yazısı yayımladı.

Seçim yenilgisinden bir gün sonra yayımlanan yazısında Starmer, İşçi Partisi’nin kayıplarının sorumluluğunu üstlendi. Yereldeki adaylarının kaybetmesinin kendisi için acı verici olduğunu belirten Starmer çözümün İşçi Partisi’nin “sağa ya da sola kayması” olmadığını söyledi. Farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin ortak sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirten Starmer, “bölmek yerine birleştiren geniş bir siyasi hareket” dedi.

Starmer, hayat pahalılığı krizi, sınır güvenliği ve gelecek nesiller için fırsatların oluşturulması isteği gibi konuların tüm seçmen kesimlerinde ortak kaygı yarattığını belirtti. İngiltere Başbakanı seçim sonuçlarının mevcut siyasi düzene yönelik derinleşen memnuniyetsizliğin göstergesi olduğunu söyledi.

MEVCUT DÜZENDEN KOPUŞ SÖZÜ

Starmer, gelecek günlerde halkın yaşam koşullarında somut iyileşmeler hedefleyen yeni bir politika programı açıklayacağını söyledi. İngiltere’nin 2008 finansal krizinden Brexit’e, Covid-19 salgınından Ukrayna savaşına kadar birçok kriz sonrasında sürekli “eski düzene dönmeye çalıştığını” kaydeden Starmer, “Ancak mevcut düzen işlemiyor” dedi.

Başbakan, “daha güçlü ve daha adil bir Birleşik Krallık” hedefi doğrultusunda ekonomik dayanıklılık, Avrupa ülkeleriyle daha yakın iş birliği ve gençler için fırsatların artırılmasının öncelikli başlıklar olacağını bildirdi.

Starmer, seçim yenilgisine değinirken İşçi Partisi’nin “gereksiz hatalar” yaptığını ve seçmenleri kendi liderliği altında yaşam koşullarının iyileşeceğine yeterince ikna edemediğini söyleyerek sorumluluğu üstlendi. Starmer, hükümetinin ülkenin temel sorunlarına “gerçek çözümler” üretmeye ve seçmen güvenini yeniden tesis etmeye odaklanacağını söyledi..