Starbucks, Çin'deki tüm şubelerinde oturma alanlarının kullanımına yönelik yeni bir düzenlemeye gidiyor. 22 Ekim'de başlayacak uygulamayla birlikte mağazada oturmak isteyen müşterilerin alışveriş yapması gerekecek.

Starbucks Çin'de oturma alanlarını kullanmak için alışveriş şartı getiriyor - Resim : 1

22 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Yeni uygulama kapsamında herhangi bir ürün satın almayan müşteriler, Starbucks şubelerindeki oturma alanlarını kullanamayacak. Böylece mağazalarda oturabilmek için alışveriş yapılması zorunlu hale gelecek.

Starbucks'ın bu kararı, şirketin Çin'de artan rekabet karşısında yeniden yapılanmaya gittiği bir dönemde hayata geçiriliyor.

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Yeni uygulama 22 Ekim itibarıyla Çin'deki tüm Starbucks şubelerinde geçerli olacak.