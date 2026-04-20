Başrollerini Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White’ın paylaştığı, Lucasfilm imzalı yapımın yeni fragmanı sosyal medyada yayınlandı.

Filmin senaryosunu Jon Favreau, Dave Filoni ve Noah Kloor kaleme aldı.

Yapımcılığını Jon Favreau’nun yanı sıra Kathleen Kennedy, Dave Filoni ve Ian Bryce'ın üstlendiği filmin müzikleri Oscar ödüllü besteci Ludwig Göransson imzasını taşıyor.

Filmin orijinal müzikleri de 15 Mayıs'ta Walt Disney Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

KONUSU

"Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da ona bağlı savaş ağaları, galaksinin dört bir yanına dağılmış durumda. Yeni Cumhuriyet, Asilerin uğruna savaştığı değerleri korumak için mücadele ederken, efsanevi Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin (Pedro Pascal) ve genç çırağı Grogu’nun yardımına başvuruyor."