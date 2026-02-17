Fenomen bilimkurgu serisi Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu için beklenen fragman paylaşıldı.
Star Wars'un yeni serisi 7 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor.
Disney+’ta yayınlanan The Mandalorian dizisinin devamı niteliğindeki yapım, 23 Mayıs 2026’da sinemalarda Star Wars hayranlarıyla buluşacak.
FİLMİN KONUSU
The Mandalorian and Grogu, İmparatorluk’un çöküşünün ardından geçen olaylara odaklanıyor. Hikâye, ödül avcısı Din Djarin’in, Yoda ile aynı türden olan Grogu adlı gizemli bir çocuğun koruyucusu hâline gelmesini konu alıyor.