Sinemalarda izleyiciyle buluşan The Mandalorian and Grogu filmi, vizyona girmesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından dijital yayın platformlarındaki yerini alıyor. Disney tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yapım, 21 Temmuz itibarıyla dijital mecralarda erişime açılacak.

İlk aşamada doğrudan Disney+ gibi abonelik tabanlı platformlarda yer almayacak olan film, Google Filmler ve Apple TV gibi öde-izle servisleri üzerinden satın alma veya kiralama seçenekleriyle izlenebilecek. Filmin abonelik sistemine dahil olan platformlara gelmesi için ise bir süre daha beklenmesi gerekecek.

MANDO VE GROGU YENİ BİR SERÜVENDE

Popüler dizideki hikayenin devamı niteliğini taşıyan yapımda Din Djarin ve Grogu, İmparatorluk'un çöküşünün ardından düzeni sağlamaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından üstlenilen zorlu bir görev için yeniden bir araya geliyor.

BÜTÇE VE ANLATI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu sinema filmi, serinin diğer yapımlarına kıyasla daha düşük bir bütçeyle beyaz perdeye aktarıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde ve eleştirilerde ise filmin vizon standartlarından ziyade, ardı ardına eklenmiş iki Mandalorian dizisi bölümü atmosferi sunduğu yönünde görüşler öne çıkıyor.