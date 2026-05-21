Film, İmparatorluk’un ardından ortaya çıkan tehditlere karşı Yeni Cumhuriyet’e destek veren Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ile genç çırağı Grogu’nun hikâyesine odaklanıyor. Başrollerde Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Steve Blum yer alıyor.

Bu hafta sinema salonları yalnızca bilim kurgu değil; aksiyon, komedi, korku, gerilim ve animasyon türlerinde toplam 9 yeni yapımla hareketleniyor.

Steven Soderbergh’in yönettiği ve senaryosunu Ed Solomon’un kaleme aldığı Christopherlar, yıllar sonra bir araya gelen bir ailenin geçmişle yüzleşmesini merkezine alıyor. Oyuncu kadrosunda Ian McKellen ve Michaela Coel dikkat çekiyor.

Absürt mizah ve zaman yolculuğunu bir araya getiren Nirvanna the Band the Show the Movie, Matt Johnson ve Jay McCarrol’un başrolünde yer aldığı sıra dışı bir komedi olarak öne çıkıyor. Filmin yönetmen koltuğunda yine Matt Johnson oturuyor.

Türk sinemasında ise Oflu Hoca 6: Define, serinin geleneksel absürt mizahını bu kez define macerasıyla buluşturuyor. Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin filmin başrollerinde yer alıyor. Hikâyede Oflu Hoca, kapanma tehlikesi altındaki bir öğrenci yurdunu kurtarmaya çalışırken Pontus hazinesine uzanan bir maceranın içine sürükleniyor.

Animasyon türünde ise Süper 1 Takım ve Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot izleyiciyi bekliyor. Yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay üstlenirken, Orhan Bal imzalı ikinci yapım Ormanya’da geçen duygusal bir robot macerası sunuyor.

Korku ve gerilim tarafında ise Yolcu, Andre Øvredal yönetmenliğinde ıssız bir yolda karşılaşılan doğaüstü bir tehdidi konu alıyor. Bunun yanında Manyak, yaşlı bir kadının çevresiyle kurduğu rahatsız edici ilişkiler üzerinden ilerleyen karanlık bir psikolojik gerilim sunuyor. Martin Mauregui imzasını taşıyan film dikkat çekiyor.

Yerli korku yapımı Hased: Cin Çarpması ise aldatılma sonrası yapılan bir büyünün kontrolden çıkmasıyla başlayan karanlık bir intikam hikâyesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Metin Gürbüz bulunuyor.