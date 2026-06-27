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Kaynak: Haber Merkezi

S&P'nin değerlendirmesinde, ABD ekonomisinin hem iç hem de dış politikada yaşanan hareketliliklere rağmen güçlü yapısını ve direncini koruyacağı öngörüldü. Ekonomik temellerin sağlamlığını sürdürdüğüne dikkat çeken kuruluş, mali tabloda yaşanabilecek olası bozulmaların sınırlı bir çerçevede kalmasını bekliyor.

Raporda öne çıkan en önemli detaylardan biri vergi gelirlerindeki güçlü performans oldu. Özellikle gümrük tarifelerinden elde edilen yüksek gelirlerin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı önemli ölçüde hafiflettiği belirtildi. S&P'ye göre bu güçlü gelir akışı, mali risklerin derinleşmesini şimdilik frenliyor.

BORÇ DAĞI BÜYÜYOR: GSYH'NİN YÜZDE 100'ÜNE ULAŞACAK

Gelirlerdeki olumlu tabloya rağmen gider kalemlerindeki artış alarm veriyor. Yapısal olarak yükseliş trendindeki faiz giderleri ve yaşlanan nüfusun getirdiği artan kamu harcamaları, genel yönetim borcu üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Bu doğrultuda, genel yönetim net borcunun 2029 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 100'üne ulaşması öngörülüyor.

KREDİ NOTU HANGİ SENARYODA DEĞİŞİR?

S&P, ABD'nin kredi notunun geleceğine dair hem riskleri hem de fırsatları net bir şekilde çizdi. Önümüzdeki iki yıl içinde kamu harcamaları kontrol altına alınamazsa veya vergi düzenlemeleri bütçe gelirlerini olumsuz etkilerse bütçe açıkları beklentileri aşabilir. Bu durum, doğrudan kredi notunda aşağı yönlü bir revizyonu tetikleyebilir. Önümüzdeki 2-3 yıllık periyotta etkin mali politikalar devreye sokulur, bütçe açıkları belirgin şekilde daralır ve kamu borcu düşüş trendine girerse kredi notu yükseltilebilir. Uzun vadeli güçlü ekonomik büyümenin mali tedbirlerle desteklenmesi, ülkenin kredi profilini güçlendirecek anahtar faktör olarak görülüyor.

2026 VE 2027 BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Raporun son bölümünde ABD ekonomisinin büyüme hızına dair öngörüler de paylaşıldı. S&P, dünyanın en büyük ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,1, 2027 yılında ise yüzde 1,9 oranında büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.