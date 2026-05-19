Dev banka binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yapay zeka depremi bankacılığı vurdu
Londra merkezli dev banka, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken operasyonlarını küçültmek amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 7 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
Reuters’in haberine göre, banka, 2030’a kadar kurumsal fonksiyonlardaki rollerin yüzde 15’ini azaltacağını açıkladı. Bu oran, 52 binden fazla kurumsal fonksiyon çalışanı olan bankanın 7 binden fazla kişiyi işten çıkarıcağı anlamına geliyor. CEO Bill Winters, bu adımı “maliyet kesmek” yerine bazı alanlarda “daha düşük katma değerli insan gücünü teknoloji ve yatırım sermayesiyle değiştirmek” olarak tanımladı.
Yeniden eğitim seçeneği sunulacak
Winters, etkilenecek personele yeniden beceri kazandırma (reskilling) imkânı sunacaklarını belirterek, çalışanların bir kısmının farklı rollere kaydırılacağını söyledi. Bankanın toplam küresel çalışan sayısı ise yaklaşık 82 bin.
En çok arka ofis merkezleri etkilenecek
İşten çıkarmaların, bankanın Chennai, Bengaluru, Kuala Lumpur ve Varşova’daki arka ofis merkezlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Winters, çekirdek bankacılık sisteminin otomasyonla yenilenmesinde yapay zekânın “büyük bir kolaylaştırıcı” olacağını vurguladı.
Kârlılık hedefi yükseldi
Strateji güncellemesinde finansal hedefler de yukarı çekildi. Banka, 2028’de maddi özkaynak kârlılığının (ROTE) yüzde 15’in üzerine çıkmasını, 2030’da ise yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşmasını hedefliyor. Bu hedeflerin, daha yüksek marjlı iş kollarına özellikle varlıklı bireysel müşteriler ve kurumsal/finansal kuruluşlara yönelik bankacılığa odaklanarak destekleneceği belirtildi.
Jeopolitik risklere karşılık
Banka, Orta Doğu’daki gerilimle bağlantılı riskler için ilk çeyrekte 190 milyon dolarlık ihtiyati karşılık ayırdığını açıkladı. Öte yandan, yatırımcı ilişkileri başkanı Manus Costello kalıcı CFO olarak atandı; Şubat’ta istifa eden Diego De Giorgi’nin yerini aldı.