Dev banka binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yapay zeka depremi bankacılığı vurdu

Reuters’in haberine göre, banka, 2030’a kadar kurumsal fonksiyonlardaki rollerin yüzde 15’ini azaltacağını açıkladı. Bu oran, 52 binden fazla kurumsal fonksiyon çalışanı olan bankanın 7 binden fazla kişiyi işten çıkarıcağı anlamına geliyor. CEO Bill Winters, bu adımı “maliyet kesmek” yerine bazı alanlarda “daha düşük katma değerli insan gücünü teknoloji ve yatırım sermayesiyle değiştirmek” olarak tanımladı.