Sovyetler Birliği’nin en tartışmalı ve güçlü figürü Josef Stalin’in hayatı, Rusya’da çekilen yeni bir dizi projesiyle yeniden gündeme geliyor. Toplamda 4 bölüm olarak tasarlanan mini dizi, sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin panoramasını sunmaya hazırlanıyor. Projenin büyüklüğünü ise oyuncu kadrosu gözler önüne seriyor; dizide figüranlar hariç tam 150 karakter yer alacak.

STALİN'İN ÇALIŞMA ODASI YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Dizinin atmosferini gerçeğe en yakın şekilde yansıtmak isteyen ekip, titiz bir teknik çalışma yürütüyor. Kremlin’deki o meşhur çalışma odası, stüdyoda aslına sadık kalınarak sıfırdan inşa edildi. Dönemin ruhunu yansıtan kostümlerden dekorlara kadar her detay ince elenip sık dokunurken; çekimler Moskova, St. Petersburg ve Karadeniz kıyıları gibi geniş bir coğrafyada gerçekleştiriliyor. Bazı büyük sahnelerde ise gerçekliği pekiştirmek adına modern bilgisayar grafiklerinden (CGI) faydalanılıyor.

"15 YILLIK BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ"

Dizinin yönetmen koltuğunda oturan usta isim Vladimir Bortko, bu projenin kendisi için önemini "Senaryo üzerinde tam 15 yıl çalıştım" sözleriyle ifade etti. Uzun yıllar boyu çeşitli nedenlerle hayata geçemeyen bu dev projenin, nihayet doğru bir ekiple buluştuğunu belirten Bortko, tarihi gerçeklikten kopmadan etkileyici bir anlatı sunmayı hedefliyor.

DEV KADRO: STALİN’İ KİM CANLANDIRACAK?

Merakla beklenen yapımda tarihi kişiliklere hayat verecek isimler de netleşti:

Josef Stalin: Igor Mirkurbanov

Nikita Kruşçev: Viktor Sukhorukov

Lavrentiy Beriya: Aleksandr Yatsko



Dizi, Stalin'in savaş meydanlarındaki zaferlerinden Kremlin'deki son günlerine kadar uzanan o keskin ve merak uyandıran süreci izleyiciyle buluşturacak.

