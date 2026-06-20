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Kaynak: Haber Merkezi

Sinop İl Müftülüğü tarafından paylaşılan bir fotoğraf, makam ve protokol tartışmasını beraberinde getirdi.

STAJYER VALİ YARDIMCISI VEKİLİ MAKAMA OTURDU

Fotoğrafta, stajyer vali yardımcısı vekilinin, il müftüsüne ait makam koltuğunda oturduğu görüldü. Protokol teamüllerine aykırı görüntülere Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, açıklama yaparak tepki gösterdi.

‘MÜFTÜLÜK MAKAMININ MANEVİ AĞIRLIĞI VAR’

Gül, müftülük makamının temsil ettiği değere vurgu yaparak, konunun kişilerle alakalı olmadığını, kurumsal saygınlık meselesi olduğunu ifade etti.

Devlet teamüllerine vurgu yapan Gül, İl Müftüsünün makam koltuğunun özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

‘FETVA MAKAMINA HASSASİYET GÖSTERİLMELİ’

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok vali dahi ‘Fetva makamına müftüden başkası oturamaz’ anlayışıyla hareket ederek bu makamın manevi ağırlığına ve kurumsal itibarına gereken hassasiyeti göstermektedir."

‘DEVLET GELENEKLERİNE UYGUN DAVRANILMALI’

Görüntüyü doğru bulmadıklarını belirten Gül, "Konu kişiler değil, makamın temsil ettiği kurumsal saygınlıktır. Müftülük makamının itibarını zedeleyen bu tür görüntüleri doğru bulmuyor, tüm kurumları devlet geleneklerine ve protokol hassasiyetine uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'NERESİNDEN TUTALIM BU İŞİN?'

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise, yaşanan duruma, “Stajyer kaymakam adayı asli görev süresi dolmuş gibi veda ziyaretlerinde bulunmuş.

Ziyarete gittiği Müftü bey yerini vermekte, o da oturmakta tereddüt etmemiş. Neresinden tutalım bu işin?” sözleriyle tepki gösterdi.