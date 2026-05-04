İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastanede 1 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra Karagön, staj yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, işletmenin elektrik işlerini yürüten H.Y. isimli şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Serap Karagön, oğlunun daha önce de iş yerindeki güvenlik zafiyetine dikkat çektiğini belirtti. Karagön, "Oğlum bir ay önce, 'Anne, bugün beni fırından elektrik çok kötü çarptı' demişti. Ben de ustasına söylemesini, kaçak olabileceğini anlatmıştım. 1 Mayıs’ta içimi yaktılar, 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar" dedi.

İşletmenin olay sonrası faaliyetlerine devam etmesine ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğine tepki gösteren acılı anne, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Burada bütün yetkililere sesleniyorum, sesimize ses olun. Bizim evlatlarımız köle değil, öğrenci. Benim oğlum pasta ustası olmak istiyordu, bu yüzden pastacılık okuluna gidiyordu. Oraya elektrik işi yapmaya gitmedi. Oğluma elektrikle ilgili işler vermişler ve evladım akıma kurban gitti. Bu bir cinayettir."

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.