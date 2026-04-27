Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları yürüttükleri hak arama mücadelelerindeki taleplerinin "Gelecek nesillerin imkân ve kaynaklarını yok etmek" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdikleri bir basın açıklaması yayınladılar.

Bilecik Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneğinden yapılan yazılı açıklamada kendileri için bu meselenin, gelecek nesillerin yükü değil, geçmişte yapılan haksızlığın giderilmesi olduğu, taleplerinin ekonomik bir tehdit değil, toplumsal adaletin güçlendirilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği Üyeleri ve Yönetimi adına yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Staj ve Çıraklık Sigortası mağduriyeti, yıllardır yüz binlerce vatandaşımızın hayatını doğrudan etkileyen, çalışma yaşamında eşitlik ve adalet talebinin merkezinde yer alan bir toplumsal sorundur. Bu mağduriyetin giderilmesi, herhangi bir kesimin ayrıcalığı değil; çalışma hayatına adım atarken hak kaybına uğramış tüm vatandaşlarımızın temel bir beklentisidir.

Son günlerde staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesini "gelecek nesillerin imkân ve kaynaklarını yok etmek" şeklinde nitelendiren açıklamalar yapılmıştır. Bu değerlendirmeyi doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Staj ve çıraklık döneminde yapılan çalışmalar, ülkemizin iş gücü piyasasının şekillenmesinde kritik rol oynamış; sanayi, esnaf teşkilatları ve mesleki eğitim kurumları stajyer ve çırak emeğinden yıllarca faydalanmıştır. Bugün talep edilen ise yapılmış fiilî çalışmanın emek olarak tanınması, yani bir lütuf değil, gecikmiş bir hakkın teslim edilmesidir.

Bizler için bu mesele: Gelecek nesillerin yükü değil, geçmişte yapılan haksızlığın giderilmesidir. Ekonomik bir tehdit değil, toplumsal adaletin güçlendirilmesidir. Bir maliyet değil, çalışma hayatında güven duygusunun tesis edilmesidir.

Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurları, yıllarca ülkeye üretim kazandırmış, eğitim süreçlerinde zorluklara rağmen çalışmış, bugün yalnızca emeklerinin karşılığını istemektedir.

Bu talebi toplumun geleceğine yük olarak göstermek, emek kavramıyla bağdaşmadığı gibi, kamu vicdanında da karşılık bulmamaktadır.

Tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak dileğimiz; bu sorunun akılcı, gerçekçi ve hakkaniyetli bir yaklaşımla çözülmesi; mağduriyetlerin artık daha fazla uzatılmadan giderilmesidir.

Saygıyla Kamuoyuna Duyurulur."