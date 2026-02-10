Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları, yıllardır süren hak arayışlarını duyurmak ve çözüm talep etmek amacıyla 15 Şubat’ta Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir araya geliyor. Türkiye’nin farklı illerinden katılımın beklendiği buluşma, hem basın açıklaması hem de geniş katılımlı bir panel ile kamuoyunun dikkatini bu önemli soruna çekmeyi hedefliyor.

Bozüyük Dernekler Yerleşkesi’nde saat 13:00’te yapılacak olan programda, staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta girişlerinin emeklilik başlangıç tarihi olarak kabul edilmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyetler ele alınacak. Etkinlikte, mağdurların yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunlar, mevcut yasal düzenlemelerin eksiklikleri ve çözüm beklentileri gündeme taşınacak.

Panelde alanında uzman isimler, hukukçular, sendika temsilcileri ve mağdur vatandaşlar söz alarak sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. Program kapsamında ayrıca ortak taleplerin yer aldığı bir sonuç bildirisi hazırlanarak kamuoyuna duyurulacak.

Organizasyon komitesi, tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, sendikaları ve yerel basını dayanışma için buluşmaya davet ederken, “Bu mesele yalnızca bir kesimin değil, çalışma hayatındaki adalet arayışının ortak bir yansımasıdır” mesajını verdi.

15 Şubat’taki buluşmanın, Türkiye genelindeki farkındalığı artırması ve çözüm sürecine katkı sağlaması bekleniyor.