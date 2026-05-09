Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, yarın önce Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Staj ve çıraklık sigortası mağduru yurttaşlar, Anıtkabir ziyaretinin ardından emeklilik hakları için "Sosyal güvenlikte eşitlik" sloganıyla saat 13.00'te Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yapacak. Çocuk yaşta başladıkları iş hayatlarının ardından emeklerini yasal güvence altına almak isteyen mağdurlar, geçmiş çalışma sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmemesini "büyük bir hak kaybı" olarak nitelendiriyor.

Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması için Meclis’te yasa beklentisi sürerken, milletvekilleri son 11 yılda staj ve çıraklık sigortası mağdurları için TBMM Başkanlığı'na 62 kanun teklifi verdi, ancak bugüne kadar teklifler yasalaşmadı.