Mesleki eğitimleri sırasında yapılan sigorta girişlerinin emeklilikte başlangıç sayılmaması nedeniyle 18 yaş öncesi çalışmaları SGK tarafından uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmeyen vatandaşlar 10 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın "Hakkımız olan günü almaya gidiyoruz" dedi.

'SESİMİZİ DUYMAYAN KALMAYANA KADAR DURMAYACAĞIZ'

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bu sadece bir miting değil; bir hak arama mücadelesi, bir haysiyet mücadelesidir! "Staj ve çıraklık SGK başlangıcı olsun!" diyen herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz. Sesimizi duymayan kalmayana dek durmayacağız!"